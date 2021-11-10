Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак 9 ноября в Вашингтоне провел встречи с политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании сэром Тимоти Барроу и с вице-президентом по стратегической стабильности и безопасности Института мира США, бывшим Послом Соединенных Штатов в Украине Уильямом Тейлором.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, Ермак и Барроу обсудили график дальнейших политических контактов и подготовку к проведению первого заседания Диалога стратегического партнерства.

Руководитель Офиса президента и политический директор МИД Великобритании обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на востоке и вокруг Украины, дальнейшего взаимодействия в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики. Речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта «Северный поток-2».

Во время встречи Ермака с вице-президентом по вопросам стратегической стабильности и безопасности Института мира США Уильямом Тейлором собеседники обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины, обсудили возможные шаги для восстановления свободы судоходства в районе Черного и Азовского морей, а также вопросы энергетической безопасности в Европе, в частности, в контексте реализации проекта «Северный поток-2».

Ермак проинформировал Тейлора о подготовке нашего государства к Саммиту лидеров за демократию, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В США также находится украинская делегация по участию в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина – США, которое состоится 10 ноября. В состав делегации вошли первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, заместитель министра культуры Тарас Шевченко и заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.