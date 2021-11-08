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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии.

Как сообщил пресс-центр ведомства, задержали злоумышленников «на горячем» после получения ими материалов, составляющих государственную тайну.

Контрразведчики установили, что иностранный гражданин, длительное время находящийся в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение.

Иностранец устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, предпринимал попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству.

Также следствием установлено, что иностранный гражданин за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.

По результатам проведенных обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

В настоящее время иностранец уведомлен о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщник - гражданин Украины - уведомлен о подозрении в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
ForUm

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