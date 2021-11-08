Служба безопасности Украины разоблачила масштабные махинации с данными о вакцинации от COVID-19. Правоохранителям удалось установить личность врача, вносившего ложные сведения в электронную систему «eHealth». По предварительным данным, за свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тыс. грн с человека, сообщил пресс-центр ведомства.

Как установило следствие, организовала схему заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении «Дия».

Врач не проводила им прививки. Вместо этого незаконно вносила их персональные данные в электронную систему здравоохранения «eHealth» через программу «Medics» как якобы вакцинированных. Неиспользованную вакцину списывала.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете злоумышленницы, правоохранители изъяли:

компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины;

журнал учета вакцинированных лиц,

другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время планируется объявить должностному лицу о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

После обнаружения персональных данных лиц, противоправно внесенных в систему, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Разоблачение противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией и при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напоминаем, подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса –уголовное правонарушение. Оно наказывается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет. И использование заведомо ложного документа также подпадает под ст. 358 Уголовного кодекса Украины – до 2 лет ограничения свободы.