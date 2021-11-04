Служба безопасности принесла извинения Валентину Томусяку, ранее внесенному в список людей, угрожающих национальной безопасности страны.

Об этом говорится в заявлении СБУ, переданном Украинской правде.

«СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление было направлено Министерству культуры и информационной политики», - говорится в нем.

Напомним, Служба безопасности ранее рекомендовала Министерству принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма.

Поскольку фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий список. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках.

«Следовательно Валентина Томусяка внесли ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена ​​отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку», - заявили в ведомстве.

Напомним, 1 ноября Минкульт по представлению СБУ добавил 32 актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма «Солнцепек» в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В перечне также Валентин Томусяк.

Фильм «Солнцепек» был снят в России в 2021 году. Он рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о «геноциде русскоязычного населения» в Луганске, «кровожадных правосеках» и «американских наемниках на Донбассе».

Впоследствии министр культуры Александр Ткаченко обратился в СБУ с просьбой проверить, как Томусяк попал в список.