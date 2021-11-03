Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс».

По данным пресс-центра ведомства, досудебное следствие установило, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные.

Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это из средств, которые жертвовали наши соотечественники на нужды и развитие добровольческого батальона.

Женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

По данным СМИ, речь идет о жене экс-нардепа Семена Семенченко Наталье Музыке (Наталья Московец).