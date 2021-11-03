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Церковь не запрещает вакцинацию, но обеспокоена ограничением прав непривитых.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, в последнее время вызывает беспокойство дискриминация по принципу вакцинации от COVID-19, в том числе обидные высказывания чиновников разного ранга в адрес непривитых людей.

«Учитывая большую обеспокоенность разных слоев населения, просим не допустить ограничения прав и свобод людей, которые по разным причинам отказались от вакцинации», – подчеркнули в УПЦ. 

В Винницкой епархии напомнили, что Церковь не запрещает вакцинацию и человек принимает решение, делать или не делать прививку, самостоятельно и добровольно. Однако, такая добровольность нарушается не Церковью.

«В последнее время большую обеспокоенность вызывают частые случаи ограничения прав невакцинированных людей, также настораживают оскорбительные заявления чиновников разного ранга в отношении людей, которые до сих пор не вакцинировались от COVID-19», – отметили в епархии.

В УПЦ попросили медиков и официальных представителей здравоохранения Украины предоставлять исчерпывающую информацию о качестве и составе вакцин, возможных осложнениях и рисках, чтобы люди делали осознанный выбор и имели доверие к предоставленной информации об эффективности и безопасности вакцин.
ForUm

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