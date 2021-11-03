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Предстоятель Поместной церкви Украины Эпифаний отстранил от исполнения архиерейских обязанностей титулярного епископа Шепетовского Адриана (Руслана Кулика), сообщается на сайте ПЦУ.

«Учитывая публичные свидетельства, на основании которых титулярный епископ Шепетовский Адриан (Кулик) подлежит обвинению в нарушении, за которое каноническими правилами предусмотрено суровое наказание», - говорится в сообщении.

На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 г. епископа отстранили от исполнения архиерейских обязанностей и благословили его воздержаться от совершения публичных богослужений;

Дело передано на рассмотрение Священному Синоду для принятия надлежащего решения.

В конце октября СМИ сообщили, что в Киеве епископ Адриан якобы избил живущую по соседству женщину. Она утверждает, что причиной конфликта стала ее собака, которая мешала священнослужителю и его семье своим лаем.

Епископ Адриан извинился за инцидент, но отметил, что конфликт произошел из-за действий «наглой хабалки».

«Каюсь, что стал причиной репутационных и имиджевых потерь для всей Церкви… Единственное краткое объяснение инцидента - я вступился за беззащитную маленькую женщину перед наглой хабалкой. У всех прошу прощения», - написал он в Facebook.
ForUm

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