Несмотря на «крестовый поход» против контрабанды, который несколько месяцев назад объявил президент Владимир Зеленский, контрабандные потоки в нашей стране не исчезли. Об этом на днях прямо заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

И проблема здесь не только в слишком либеральном законодательстве, на что сетует секретарь Совбеза, но и, увы в том, что СБУ, которая должна бороться с этим явлением, на самом деле лишь «крышует» все крупные контрабандные схемы. И это далеко не единственная серьезная претензия к близкому другу президента и по совместительству главе СБУ Ивану Баканову, говорится в материале ОРД.

Контрабанда forever?

Когда в июле 2021 года президент Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, многие расценили, что Офис президента всерьез решил заняться решением проблемы контрабанды. Ведь, Андрея Наумова давно называют «кошельком Баканова». Именно он, по данным СМИ, курировал все финансовые потоки, связанные с контрабандой.

Более того, 30 июля СНБО на своем заседании ввело санкции против контрабандиста Александра Акста и его компании «Премиум-пакет».

Эта фирма, по данным СМИ, является своего рода контрабандным активом СБУ – на протяжение многих лет ее используют для завоза контрабанды и уклонения от уплаты налогов. На самого Александра Акста — заведены контрабандные схемы. Фактически он выполняет функции «кассира», который «обилечивает» всю таможню от имени СБУ.

Впрочем, последовавшие после этих двух решение – отставка и санкции – события показали, что Иван Баканов не готов отказываться ни от сверхдоходов, получаемых с контрабанды, ни от людей, которые ему это обеспечивают.

По данным СМИ, несмотря на формальную отставку Андрей Наумов продолжает контролировать деятельность СБУ – не произошло никаких кадровых ротаций в ключевых для спецслужбы управлениях, где все, начиная от руководителей и заканчивая непосредственно оперативными сотрудниками, были назначены на должности по согласованию с Андреем Наумовым, и обязаны последнему карьерой.

Наумов до сих пор дает указания новому руководству 4 управления ГУ «К» — для правильного администрирования теневых схем по контрабанде, руководству ГУ КЗЭ – для сохранения контроля над теневыми схемами хищений в энергетике, публичных закупках, на финансовом рынке и пр.

Помощь Наумову оказывает бывший замглавы Нацполиции Андрей Купранец, который замкнул на своего нового «шефа» все созданные им коррупционные схемы, и сейчас как его представитель осуществляет их контроль.

Более того, как сообщают источники, Баканов лично распорядился выделить порядка 15 сотрудников СБУ для обеспечения круглосуточной охраны Наумова – такие меры сопоставимы с охраной первых лиц государства.

Впрочем, жесткие антиконтрабандные решения Зеленского все же внесли дисбаланс в работу выстроенных Наумовым и Акстом схем. К моменту, когда один был отправлен в отставку, а перед вторым замаячила перспектива санкций, на них еще «висело» 30 млн долларов, которые они взяли наперед у своих клиентов (всего наперед Акст взял обязательств по решению контрабандных вопросов на 100 млн долл).

И здесь им вновь лично помог глава СБУ – Баканов использовал все свое влияние на Зеленского, чтобы если не заблокировать санкции против Акста, то, по крайней мере, максимально отсрочить их введение. И это ему удалось – указ о введении санкций был подписан только 6 октября.

Этого времени «схемщикам» хватило, чтобы не только выполнить свои обязательства перед клиентами, но и перестроиться под «новые реалии».

А место куратора и администратора контрабандных схем от СБУ от Александра Акста постепенно перешло к Георгию Якубову, более известному среди контрабандистов как «Жора».

Как отмечают источники, свою деятельность Наумов и его приближенные смогли развернуть после увольнения первого замглавы СБУ Владислава Бухарева.

Новые контрабандные горизонты

Решив проблемы переходного периода. Наумов начал разрабатывать новые схемы для заработка. Так, по согласованию с Иваном Бакановым и главой Государственной таможенной службы Павлом Рябыкиным он после огласки с «Борисполем» начал развивать тему «багажной» контрабанды через аэропорты других городов Харьков, Львов, Одесса.

Неофициальным куратором этого направления, по данным источников стал начальник Управления внутренней безопасности Гостамонслужбы Андрей Шеванденков (сын депутата Харьковского облсовета Юрия Шеванденкова, бывший контрразведчик СБУ, который «засветился» в схеме заработка на нелегальных мигрантах и их легализации под видом иностранных студентов).

Через аэропорты Харькова, Львова и Одессы в Украину ежемесячно поступает более 200 тонн дорогостоящих товаров и более 100 тонн подакцизного кальянного табака. Это приносит кураторам схемы десятки миллионов долларов.

Как сообщают источники, активное содействие Шеванденкову, по указанию Наумова оказывают руководители подразделений «К» СБУ в вышеуказанных региональных управлениях

Растрата финансирования

Еще одна проблема СБУ и государства – это ежегодная растрата порядка 15% финансирования, которое выделяется на спецслужбу из госбюджета.

По данным источников, речь идет о нарушениях и халатности при регулировании сроков пребывания военнослужащих в распоряжении СБУ. Несмотря на четкое нормативное регулирование сроков пребывания в распоряжении, количество таких военнослужащих постоянно увеличивается — с 2014 до 2021 этот показатель вырос с 10% до 18% от общего количества сотрудников СБУ.

Все это происходит из-за того, что руководство СБУ не принимает решений о назначении на должность или увольнении военнослужащего в рамках установленного законодательством срока.

Как следствие, военнослужащий может пребывать в распоряжении даже по несколько лет, фактические, не выполняя никаких служебных обязанностей.

При этом за все время пребывания в этом статусе ему насчитывается и выплачивается денежное обеспечение. Некоторые военнослужащие, по данным источников, находясь в распоряжении, дотягивают таким образом до пенсии.

Такое халатное отношение руководства к этому вопросу обходится спецслужбе в миллиарды гривен.

Так, на протяжение 2014-2021 годов на выплату денежного обеспечения сотрудникам СБУ из государственного бюджета было потрачено более 45 млрд грн. Из этой суммы в следствие системного невыполнения руководством СБУ норм законодательства о сроках пребывания в распоряжении фактически без оснований было потрачено более 7 млрд грн.

Это является криминальным правонарушением, которые должны расследовать государственное бюро расследований.

Что дальше ждет СБУ?

В свете вышесказанного становится очевидно, что новое руководство СБУ научилось только создавать и контролировать схемы по незаконному обогащению и мало что понимает, а возможно и не хочет понимать в нюансах ежедневной работы ведомства.

Остается надеяться, что терпение Зеленского скоро закончиться. А пока Баканов и Наумов продолжают «рулить» СБУ и ничего хорошего это не принесет ни ведомств, но стране.