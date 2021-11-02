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Служба безопасности Украины задержала руководителя Территориального управления Государственной судебной администрации в Херсонской области, который более трех месяцев скрывался от следствия. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 594 тыс. грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Мужчину задержали в связи с тем, что после оглашения ему подозрения в июле злоумышленник пытался избежать уголовной ответственности и скрывался от следственных органов и суда. В конце июля он был объявлен в розыск.

Беглеца удалось обнаружить в Киеве в конце октября.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, СБУ задокументировала этого чиновника категории «А» на коррупционной схеме. Он нарушил процедуру государственных закупок и заключил контракт с ФЛП в обход тендерных норм. Таким образом, подписал договоры на поставки техники на сумму 1 млн 700 тыс. грн, 703 тыс. из которых, по имеющейся информации, пошли в его карман.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым, Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.
ForUm

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