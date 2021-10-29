Сегодня на прием к дежурному следователю Государственный бюро расследований прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Он рассказал, что являлся бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице.

Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение «вербовщику».

Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, что рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ГБР.

По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.

Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.