Министр обороны Украины Андрей Таран анонсировал предоставление на портале «Дия» электронных услуг (сервисов) гражданам по выполнению воинской обязанности. Речь идет, в частности, об информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Реализация проекта так называемого «электронного центра комплектования и социальной поддержки» (Е-ТЦК) в «Дии» запланирована в течение 2022-2023 годов.

«Уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», — отметил Таран.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые в будущем обратятся к Е-ТЦК на портале «Дия», получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и т.п.

«В настоящее время разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом «Дия» и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше — очередь в реестры других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне», — подытожил Таран.