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Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим руководителем филиала АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» «Партизанский элеватор». Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ходе следствия установлено, что в ноябре-декабре 2019 года указанные лицо, находясь в должности директора филиала АО «ГПЗКУ», использовало служебное установления вопреки интересам службы, что повлекло получение другим юридическим лицом неправомерной выгоды в виде зерна в количестве 3 тыс. тонн, которое находилось на балансе государственной корпорации.

Как следствие, такие злоупотребления служебным положением нанесли государственной корпорации более 14,7 млн гривен убытков.

Приговором суда, который утвердил указанное соглашение, бывший глава филиала признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 2 ст. 364 УК Украины.

По согласованию сторон обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, со штрафом в размере 8500 грн.

Приговор ВАКС может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.
ForUm

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