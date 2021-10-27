В Україні вже можна проводити щеплення дітей від коронавірусу.

Це рішення МОЗ ухвалило ще 13 жовтня. Але відомо про нього стало тільки зараз.

Ще раніше в Україні дозволили щеплення від Covid-19 дітям з групи ризику. Це діти, які мають складні супутні захворювання, ослаблений імунітет, пережили трансплантацію.

Станом на 26 жовтня, першою дозою від ковіду щепили 13,5 тисяч українських дітей віком 12-17 років. Щеплення двома дозами отримали 9 тисяч дітей.

Рекомендації щодо щеплення дітей ухвалила Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. Наказ про вакцинацію дітей затвердив МОЗ.

Чому треба щеплювати дітей?

"Дельта" варіант вірусу значно небезпечніший для дітей, вони частіше мають тяжкий перебіг і потрапляють в лікарні, тому щепити їх треба в першу чергу заради їхнього здоров'я. Окрім того, діти інфікують дорослих - своїх родичів, учителів, для яких ковід може бути смертельним", - говорить про щеплення дітей Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка, співзасновниця ГО "Медичні лідери".

Вакцинацію від коронавірусу дітям проводять у Великій Британії, США, ЄС та ще у багатьох країнах. З червня від Covid-19 щеплюють дітей в Ізраїлі.

За минулу добу в Україні на Covid-19 захворіло майже 1500 дітей. З часу початку пандемії захворіли десятки тисяч дітей.

Чим в Україні вакцинують дітей?

Щеплення дітей рекомендують робити лише однією вакциною - це Comirnaty від Pfizer/BioNTec.

Щеплення мають проводити за схемою - 2 дози по 0,3 мл з інтервалом між першою та другою дозами 21-28 діб.

З якого віку можна?

Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, враховуючи дані з безпеки та ефективності вакцини Pfizer, дітей можна щеплювати з 12 років.

"Ми закликаємо свідомих батьків захистити своїх дітей і зробити їм щеплення", - заявив у коментарі ВВС News Україна Ігор Кузін, головний санітарний лікар України.

Як і де можна зробити щеплення?

Щеплення дітей мають проводити лише за згоди батьків і лише у їхній присутності.

Для того, щоб організувати щеплення, батьки мають отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря і з цим направленням піти до пункту щеплення.

Батьки мають обрати той пункт щеплення, де проводять вакцинацію Pfizer.

Чи зможуть діти отримати ковід-сертифікат?

Поки що ні. Чинні ковід-сертифікати потребують верифікації й Дія підпису, які не можуть отримати особи до 18 років.

У Мінцифри ВВС News Україна розповіли, що працюють над тим, щоб діти згодом могли мати електронні ковід-сертифікати.

Багато країн вже вимагають такі ковід-сертифікати від дітей з 12 років, наприклад, при перетині кордону.

Які є протипоказання для щеплення дітей?

Pfizer/BioNTech протипоказана, якщо у дитини були серйозні алергічні реакції на один із компонентів вакцини.

Не рекомендують щеплення дітям, які перенесли міокардит або перикардит.

Рекомендують відкласти вакцинацію проти Covid-19 дітям, які перенесли мультисистемний запальний синдром.

Як поєднати щеплення дітей від Covid-19 з іншими щепленнями?

У НТГЕІ радять дотримуватися 14-денного інтервалу між вакциною проти Covid-19 та іншими щепленнями.

Де вже щеплюють дітей?

Дітей віком з 12 років щеплять у США. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США наразі розглядає питання вакцинації дітей віком від 5 років.

Дослідження, які опублікував Pfizer, свідчать, що дві дози вакцини є на 91% ефективними і безпечними для запобігання інфекції у маленьких дітей віком від 5 до 11 років.

Хоча діти мають менші ризики важкого перебігу захворювань або смерті, ніж літні люди, Covid-19 став причиною смерті понад 630 американців віком до 18 років. Ці дані наводить CDC - Центр з контролю та профілактики захворювань США.

Однією дозою дозволили щеплювати дітей віком 12-15 років у Великій Британії. Для щеплення дітей там схвалили вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna.

Чи безпечна вакцина Pfizer?

Жодні ліки не є повністю безпечними для будь-кого. Всі вони мають свій баланс ризику та користі.

Випробування вакцин від ковіду для дітей ще тривають.

Влітку стратегічна консультативна група експертів ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Pfizer підходить для використання для дітей віком від 12 років. Водночас як заявили у ВООЗ, вакцинація дітей є менш термінова, ніж щеплення груп ризику.

Вакцина Pfizer схвалена до використання для дітей у Великій Британії, США, ЄС та Ізраїлі.

"Дані досліджень свідчать, що для дітей використання Pfizer є ефективним і безпечним, як і для дорослих. Вже навіть готові результати спостережень за використанням вакцини у дітей молодшого віку - від 5-6 років. Рішення МОЗ щодо щеплень для підлітків дуже очікуване", - говорить лікарка Дарина Дмитрієвська.

Які можуть бути побічні ефекти?

При вакцинації дітей Pfizer спостерігаються рідкісні випадки міокардиту - запалення серцевого м'яза.

Компанія проводить дослідження цього побічного ефекту, але наголошує, що стається він вкрай рідко.

Також у всіх вакцин є рідкісна побічна реакція - анафілактичний шок.

"Таке може статися у будь-який момент життя на те, що ви їсте, використовуєте для лікування, на укуси комах тощо. Алергія на вакцину буває в сотні разів рідше, ніж на антибіотики, і при цьому людина знаходиться під наглядом лікаря, який вміє на неї правильно реагувати", - розповіла пані Дмитрієвська.