Киберспециалисты СБУ разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Средства разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию. А именно – на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

Как установила СБУ, к организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения:

Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА);

Коммунальное предприятие Киевского городского совета «Киевское городское бюро технической инвентаризации»;

Частное предприятие «Лаборатория информационных технологий».

Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Во первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями. Это позволило злоумышленникам положить 20 млн грн в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр – на банковские счета фиктивных предприятий.

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли:

печати и документы более 30 фиктивных предприятий;

документы о незаконном выводе средств;

серверное оборудование, компьютерная техника и мобильные терминалы;

записи «черной» бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 20 млн грн.

Планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз. Их цель - подтверждение нанесенного государству ущерба на сумму около 20 млн грн, и принятие по их результатам соответствующего процессуального решения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.