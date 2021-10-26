Киберспециалисты СБУ разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.
Средства разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию. А именно – на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.
Как установила СБУ, к организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения:
- Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА);
- Коммунальное предприятие Киевского городского совета «Киевское городское бюро технической инвентаризации»;
- Частное предприятие «Лаборатория информационных технологий».
Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Во первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями. Это позволило злоумышленникам положить 20 млн грн в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр – на банковские счета фиктивных предприятий.
Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли:
- печати и документы более 30 фиктивных предприятий;
- документы о незаконном выводе средств;
- серверное оборудование, компьютерная техника и мобильные терминалы;
- записи «черной» бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 20 млн грн.
Планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз. Их цель - подтверждение нанесенного государству ущерба на сумму около 20 млн грн, и принятие по их результатам соответствующего процессуального решения.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.
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