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В Харькове неизвестные подожгли Lexus заместителя руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрия Калюжного.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным спасателей, пожар произошел 24 октября после 01:00: во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Ньютона, 104 в Харькове загорелся автомобиль Lexus ЕS 350. Огонь перекинулся на соседнюю машину Skoda Oktavia. Примерно за полчаса пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, задняя часть автомобиля Lexus и почти вся Skoda спасены, отмечают пожарные.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

По данным источников УП, владеет авто, которое подожгли, - Дмитрий Калюжный - бывший сотрудник Департамента «К» (управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью) Службы безопасности Украины, который сейчас работает в ОГП.

Правоохранители выясняют детали и мотивы инцидента.
ForUm

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