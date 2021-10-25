В МИД РФ негативно отнеслись к решению госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию «бездомных».

«В госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить», - написала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, «много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального», передает Интерфакс.

Как отметила Захарова, «они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма». «Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?» - заявила она.

Ранее Госдепартамент США посоветовал россиянам, желающим получить американскую иммиграционную визу, обратиться в консульство в Варшаве.

В документе, размещенном ранее в интернете внешнеполитическим ведомством США, поясняется, что россияне, желающие получить такую визу, теперь отнесены в категорию «бездомных».

Такой статус, как поясняет госдеп, получают «граждане страны, в которой у США нет консульств». Также это касается стран, где «ситуация в сфере политики или безопасности - сложная и непредсказуемая, из-за чего персоналу в консульствах не разрешается обрабатывать запросы на иммиграционные визы».

Помимо россиян, в списке фигурируют граждане таких стран, как Сирия, Куба, Венесуэла и Иран.