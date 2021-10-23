Украинские правоохранители обезвредили мощную транснациональную преступную группу, которая пыталась распространить свое влияние на жителей нескольких регионов страны.

Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе СБУ.

Группировка координировалась ворами в законе из так называемого Сухумо-Кутаисского клана, в том числе с территории РФ.

В состав банды, нейтрализованной в результате спецоперации в Сумской области, входили около 50 человек.

Злоумышленники создали разветвленную сеть своих ячеек, через которые запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и выбивали несуществующие долги.

К потерпевшим члены группировки применяли как психологическое давление, так и физическое насилие.

Полученные деньги ее лидеры направляли на пополнение воровской кассы.