На Житомирщине в селе Вышевичи Радомышльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Фото: Овручская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua, чин великого освящения совершил митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович).
После освящения в храме была совершена Божественная литургия
Вокруг новой церкви духовенство и верующие прошли крестным ходом.
Митрополит Виссарион наградил настоятеля, благотворителей и активных прихожан храма орденами УПЦ и благословенными грамотами.
Также архиерей поздравил всех с радостным событием, и отметил, что новый красивый храм Овручской епархии УПЦ «будет призывать к миру, молитве, прощению, радости, духовной красоте во славу Божию и процветанию Украины».
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