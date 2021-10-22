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Подразделения СБУ провели спецоперацию в Киеве, в ходе которой разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований. Это удалось сделать с поличным - при получении злоумышленниками денег за взятку. Они по заказу бизнесмена хотели подкупить работника прокуратуры и «решить нужный вопрос», сообщил пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и «помогали» бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.

Они маскировали свои действия под исполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбами «закрыть глаза» на нарушения своих «клиентов».

В случаях, когда им отказывались «идти навстречу», сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц.

По одному из таких фактов их задокументировала СБУ.

В частности, участники противоправной схемы обратились к работнику прокуратуры с «просьбой» снять арест с «нужного» земельного участка, а также закрыть соответствующее уголовное производство. За такую ​​услугу они обещали заплатить $5 тыс.

Злоумышленников задержали офицеры СБУ. Теперь им сообщено о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 369-2 (злоупотребление влиянием)

ст. 370 (провокация подкупа).

Изучается возможная причастность фигурантов к другим противоправным действиям. Устанавливается круг всех лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.
ForUm

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