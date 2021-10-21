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Служба безопасности Украины задержала кандидата в депутаты Святогорского городского совета Донецкой области. Он хотел принять участие в выборах, назначенных на 31 октября 2021, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

До регистрации своей кандидатуры для участия в предстоящих местных выборах, мужчина занимал должность члена территориальной избирательной комиссии Краматорского района (ТИК).

Работая в ТИК, злоумышленник требовал взятки от представителей политических сил. В 35 тыс. гривен он оценил свое согласие «закрыть глаза» на нарушения избирательного законодательства.

По данным следствия, взяточник при регистрации кандидатов в депутаты горсовета сначала сознательно предоставлял недостоверную информацию относительно величины регистрационных взносов, а впоследствии сам же и проявлял «нарушение».

Кандидатов-«нарушителей» ставил перед выбором: быть допущенным к участию в гонках или оплатить ему взятки за непринятие соответствующих мер по выявленным нарушениям избирательного законодательства.

Правоохранители задержали кандидата в депутаты в центре Славянска во время получения от представителя одной из политических сил всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных к правонарушению лиц.
ForUm

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