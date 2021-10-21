Контрразведка СБУ блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в ЕС. Это высокотоксичное вещество может использоваться для массовых химических терактов, сообщил пресс-центр ведомства.
Злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти три килограмма ртути. «Курьером» оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую «услугу» за 5 тыс. евро. За рубежом курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный «товар» за 200 тыс. евро.
Злоумышленника задержали в пункте пропуска «Малые Селменцы». При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости с ртутью.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.
Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков «товара».
Мероприятия по разоблачению проводились совместно с таможенной и пограничной службами под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
Примечание:
Ртуть – высокотоксичное вещество высочайшего класса опасности.
Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи.
Опасное вещество может использоваться для совершения террористических/экстремистских актов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время