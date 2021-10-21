Контрразведка СБУ блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в ЕС. Это высокотоксичное вещество может использоваться для массовых химических терактов, сообщил пресс-центр ведомства.

Злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти три килограмма ртути. «Курьером» оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую ​​«услугу» за 5 тыс. евро. За рубежом курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный «товар» за 200 тыс. евро.

Злоумышленника задержали в пункте пропуска «Малые Селменцы». При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости с ртутью.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков «товара».

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с таможенной и пограничной службами под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Примечание:

Ртуть – высокотоксичное вещество высочайшего класса опасности.

Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи.

Опасное вещество может использоваться для совершения террористических/экстремистских актов.