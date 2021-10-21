Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, в порядке специального предварительного расследования, в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины. Обвиняемому инкриминируется ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно по предварительному сговору лиц, сопряженное с разжиганием национальной вражды), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый по заказу руководителя интернет-ресурса «РИА Новости-Украина», который, в свою очередь, получал заказы от представителей Российской Федерации, за денежное вознаграждение, писал пропагандистские статьи антиукраинского направления. В дальнейшем публикации размещались на указанном ресурсе.

Согласно выводам судебно-лингвистических семантико-текстуальных экспертиз, в публикациях обвиняемого содержатся высказывания по изменению границ территории, границы Украины, в форме призывов, лозунгов, агитации с целью соединения с Россией. Часть украинской территории - Автономная Республика Крым в тексте статей рассматривается, как субъект Российской Федерации.

Кроме этого, обвиняемый выступал в средствах массовой информации, произнося тезисы о разжигании вражды и недоверия между жителями разных регионов Украины. Указанное также подтверждается заключением психолого-лингвистической экспертизы.

Распространение указанных материалов среди общества было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

Напомним, 6 марта 2019 обвинительный акт в отношении руководителя интернет-ресурса «РИА Новости-Украина» направлен в суд.

Досудебное расследование осуществлялось СУ ГУ СБУ в АР Крым.