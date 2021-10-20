Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили «многопрофильную» преступную группировку. По имеющейся информации, злоумышленники причастны к налаживанию канала нелегальной миграции иностранцев, а также к контрабанде и сбыту фальшивых денег, сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось установить спецслужбе, организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые «поставляли» им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США.

Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

По предварительной информации, они могли «организовать» любые суммы фальшивой наличности. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала.

Задокументировано, что только за время наблюдения СБУ (в рамках контроля за совершением преступления) дельцы продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения.

Что касается нелегальной миграции, то клиентами злоумышленников были в основном жители стран с повышенным террористическим риском. Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

Услуги предоставлялись «под ключ»: включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное.

Одного из фигурантов группировки задокументировали на 8 эпизодах преступной деятельности по «нелегалам».

В ходе обысков по месту жительства фигурантов производства изъяли:

поддельные удостоверения сотрудников Интерпола;

ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;

банковские карточки и наличные в иностранной валюте;

документы по приглашению иностранцев;

патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигурантов уголовного производства задержали. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного Кодекса Украины:

ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.