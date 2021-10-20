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Режим в Пхеньяне подтвердил запуск баллистической ракеты во вторник, назвав его испытанием нового оружия для собственного подводного флота.

Об этом говорится в сообщении АР со ссылкой на официальное заявление КНДР, передает Укринформ.

«Северная Корея заявила в среду, что она испытала последнюю разработку ракеты, предназначенную для запуска с подводной лодки, является первым испытанием такого оружия за последние два года», - отмечается в сообщении.

При этом в Пхеньяне подчеркнули, что тестирование «в значительной мере будет способствовать повышению оборонных технологий страны на высоком уровне, а также повышению подводных оперативных возможностей» КНДР.

Испытание, проведенное во вторник, стало пятым запуском ракеты, начиная с сентября. Таким образом, Северная Корея пытается отреагировать на совместную политику Вашингтона и Сеула, которые проводят совместные военные учения в регионе и инициируют международные санкции против Пхеньяна.

Напомним, накануне военные ведомства Южной Кореи и Японии заявили, что зарегистрировали запуск баллистической ракеты северокорейской стороной. По последней информации, ракета упала в море между Корейским полуостровом и Японией.
ForUm

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