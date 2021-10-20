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СБУ ликвидировала схему хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию социальных объектов в Харьковской области. Злоумышленники присвоили почти 2 млн грн, предусмотренные на капремонт и утепление детского сада в г. Дергачи, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал руководитель одной из коммерческих структур региона. В 2019 году он заключил договор с представителями Дергачевского городского совета на проведение капитального ремонта местного детсада.

Согласно подписанным документам, подрядчики должны повысить энергоэффективность здания, в том числе через утепление его фасада и замену старых окон.

Однако участники сделки не выполнили соответствующие работы, а перечисленные бюджетные деньги вывели в тень. Для этого они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об объемах и стоимости ремонтных работ.

Сейчас руководителю фирмы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

По материалам СБУ, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.
ForUm

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