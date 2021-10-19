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Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия, которая начала проявлять агрессию, считает министр обороны США Ллойд Остин.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», - подчеркнул Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.

«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность»,- заверил министр.
ForUm

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