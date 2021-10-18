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Интернет-магазин OshKosh — своего рода мекка для миллионов современных родителей. На сайте представлен широкий ассортимент детских вещей. Как покупать брендовые вещи в Америке с доставкой в Украину? Все детали — в сегодняшнем материале.

 

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Ассортимент, достойный внимания

Интернет-магазин OshKosh — одна из популярнейших в мире торговых площадок. На страницах каталога можно найти все: от нижнего белья до верхней одежды. С 2005 года бренд «Ошкош» принадлежит всемирно известной компании Carter’s и соответствует их общей философии — продуманный крой, высокое качество и доступные цены.

Почему покупать детские вещи в Америке выгоднее?

  • Во-первых, одежда стоит дешевле, чем в украинских магазинах. Ритейлеры продают импортную продукцию с внушительной накруткой. В стартовую стоимость закладывают затраты на транспортировку, таможенные пошлины, аренду помещений и пр.
  • Во-вторых, вещи из прошлогодних коллекций продаются с хорошими скидками. Интернет-магазин OshKosh регулярно организовывает выгодные акции — актуальные предложения собраны в разделе Daily Deals.
  • В третьих, есть возможность приобрести модели, которые не представлены в магазинах Украины. К тому же, новые коллекции первым делом поступают именно на американский рынок.

 

Как оформить заказ на oshkosh.com?

Прежде чем приступить к шопингу, создайте учетную запись. Изучите ассортимент и понравившиеся товары добавьте в корзину. Чтобы быстро найти свитер или пижаму для малыша, можно воспользоваться строкой поиска. Не забудьте свериться с размерной сеткой, которая представлена на сайте.

 

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Тщательно заполните форму заказа. Обратите внимание, что в Америке необходимо указывать два адреса — shipping address и billing address. Шиппинг-адрес — это фактический адрес, по которому будет доставлена посылка, а биллинг-адрес — адрес, к которому привязана банковская карта плательщика.

Важный нюанс: доставка из США в Украину возможна. Чтобы порадовать ребенка обновками, обратитесь в компанию Ukraine Express. Форвардер организовывает доставку посылок со своего склада в Америке в любое украинское почтовое отделение.

Необходимо зарегистрироваться на ukraine-express.com. После этого вы сможете указывать в строке shipping address адрес склада компании. Посылки из интернет-магазинов будут доставляться туда, а после — в Украину.

Подробную информацию о сотрудничестве, а также список всех интернет-магазинов, где можно оформить заказ, ищите на официальном веб-портале форвардера Ukraine Express.

 
ForUm

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