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На Виннитчине в селе Новоживотов 16 октября сторонники ПЦУ ворвалась в Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал «Перший Козацький», об этом сообщил благочинный Ораторского района Тульчинской епархии протоиерей Дмитрий Цмокало.

По словам священника, сторонники ПЦУ заблокировали двери в захваченном храме и отказывались выходить.

По информации с места событий, около 18.00 активисты покинули Покровский храм и закрыли дверь на свои замки.

Все это время на территории присутствовали представители полиции. В частности, начальник Оратовского районного отдела. Отмечается, что правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Как сообщалось ранее, утром 14 октября, в престольный день общины УПЦ в Новоживотове, возле храма собрались активисты ПЦУ и большое количество правоохранителей. После словесной перепалки и попытки активистов прорваться в храм, стороны достигли договоренности: в храм не войдет никто. В этом верующих УПЦ заверили правоохранители.
ForUm

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