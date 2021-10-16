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Сотрудники СБУ задержали трех членов преступной группировки, которые совершали нападения на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, мужчины почти пять лет скрывались от правоохранителей. В течение этого времени они совершали тяжкие преступления имущественного характера, в частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом.

Члены группировки скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

Для передвижения за пределами базы злоумышленники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, которые уволились со службы.

Мужчины постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и всегда были готовы оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения и проводятся меры для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

В общем преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения.
ForUm

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