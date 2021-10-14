Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поддержала обращение «Национальной платформы» к Кабмину относительно критической ситуации на Херсонщине в связи с массовым закрытием школ и больниц.

Лидер партии «Национальное платформа» Екатерина Одарченко обратился ко всем политическим партиям Украины, депутатским фракциям и группам Верховной Рады Украины и представителям внепарламентских политических сил поддержать обращение к Кабинету Министров Украины относительно критической ситуации на Херсонщине с массовым закрытием школ и больниц, сообщает Lenta.UA.

Юлия Тимошенко одной из первых отреагировала на призыв внепарламентской партии. И не только поддержал обращение к КМУ, но и предложила другие пути решения проблем разрушения социальной инфраструктуры в регионе.

Напомним, по состоянию до 2027 года управление образования области планирует оставить с 291 учебного заведения с 10-11 (12) классами обучения только 45, и только 10 на 18 территориальных общин южной Херсонщины. Это фактически означает, что только в этом регионе более 1500 школьников лишат возможности учиться в школах-лицеях. Партия «Национальная платформа» заявляет, что это является прямым нарушением статьи 53 Конституции Украины - права людей на получение полного общего среднего образования.

Но причиной такого положения является изменение системы финансирования школ, когда для сельских общин содержать полноценные учебные заведения становится фактически невозможным. Поэтому Юлия Тимошенко поддержала внесение в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2022 год» норм, предусматривающих государственную дотацию местных бюджетов на коммунальные и обеспечивая расходы в школах, - например, по организации питания или оплаты труда технических работников, - что уменьшит затратную часть местных бюджетов и даст возможность сохранить старшие классы в сельских школах.

Также лидер «Батькивщины» поддержала Екатерину Одарченко в том, что оставлять на 18 общин только две опорные больницы в Бериславе и Новой Каховке, к которым ехать больше 100 км из отдаленных сел - недопустимо, это является прямым нарушением закона. Поэтому статус «опорных» необходимо предоставить еще двум больницам на севере Херсонщины, что уменьшит нагрузку на врачей в более чем 2,5 раза и обеспечит предоставление экстренной медицинской помощи жителям отдаленных общин.

Екатерина Одарченко, поблагодарила лидера «Батькивщины» за поддержку решения проблем Херсонщины на центральном уровне, и подчеркнула, что и дальше будет пытаться делать все возможное, чтобы вопросы социальной защиты, в первую очередь медицины и образования, в регионе решались, даже если приходится выносить это на уровень государства.