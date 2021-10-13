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В Луцке верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом в преддверии празднования Собора Всех Святых земли Волынской.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, традиционное ежегодное молитвенное шествие пройдет по благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила.

Начало крестного хода в воскресенье 17 октября в 16.00.

В этот день духовенство и верующие пройдут от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых земли Волынской.

*** Память Собора всех святых, в земле Волынской просиявших отмечается 23 октября. Празднование установлено по инициативе известного церковного историка, протоиерея Андрея Хойнацкого в 1881 году, когда 10 октября Почаевская лавра отмечала 50-летие своего возвращения из унии в лоно Православной Церкви.

Изначально список собора включал семь имён. Память именовалась: «Собор 7 угодников Волынских (в память возвращения Почаевской Лавры в 1831 году): преподобного Иова Почаевского, святителей Стефана и Амфилохия, епископов Владимиро-Волынских, преподобномученика Макария, архимандрита Овручского, благоверного Феодора, князя Острожского, Ярополка, князя Владимиро-Волынского и Иулиании, княжны Ольшанской». Такое название сохранилось до сих пор в календаре Русской Православной Церкви Заграницей.

20 июля 2012 года Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил внести в собор имена 18 новопрославленных мучеников и святителя Петра (Могилы).
ForUm

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