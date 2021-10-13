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СБУ разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру Укроборонпрома.

По данным пресс-центра ведомства, организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны «закрывали» на это глаза.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов производства состоялись следственные действия. Во время обысков обнаружено документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.

Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно со следователями Нацполиции во Львовской области во процессуальным руководством специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
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