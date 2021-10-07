На саммите НАТО в 2022 году, который состоится в Мадриде, страны-члены Организации Североатлантического договора подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.

Как передает УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи Североатлантического совета с советниками по вопросам национальной безопасности стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь отметил, что дата саммита, который состоится в следующем году, будет обнародована в ближайшее время.

«Что касается решений, я считаю, что сейчас рановато делать вывод, какие именно решения на саммите в следующем году примут лидеры, но я абсолютно уверен, что союзники продолжат придерживаться ранее заявленных позиций, а именно: что мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет наших близких партнеров - Грузии и Украины. Мы также поддерживаем наше решение, когда речь идет об их стремлении присоединиться к НАТО. И мы продолжим обеспечивать практическую и политическую поддержку, чтобы они могли приблизиться к дальнейшей евроатлантической интеграции», - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генеральный секретарь положительно оценил сотрудничество НАТО в целом и на двустороннем уровне с Украиной и Грузией.

Столтенберг напомнил, что несколько недель назад в Нью-Йорке встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. И, кроме того, это будет вопрос, который мы затем рассмотрим во время подготовки к предстоящему саммиту в Мадриде в следующем году», - добавил он.