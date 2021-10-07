Киев создает систему перехватывающих паркингов. Продолжается работа над первой очередью – из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. 5 из них уже работают. Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время презентации основных направлений концепции транспортной и парковочной политики столицы.

«Для того чтобы люди, которые приезжают в том числе из пригородов, охотнее пользовались общественным транспортом, мы создаем перехватывающие паркинги. Уже идет работа над первой очередью - из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. Прежде всего, мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце, - сообщил мэр. - Мы ищем и поощряем инвесторов для строительства паркингов. Поскольку это должно быть выгодно - чтобы паркинги не стояли пустыми. Сегодня разрабатываем проекты строительства паркингов на улице Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы. На возведение последнего (у больницы) уже идет инвестиционный конкурс».

Кроме обустройства мест для парковки на улицах, город продолжит строительство подземных и многоуровневых наземных паркингов. И уже несколько таких проектов были успешно реализованы.

«Например, построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. И если сначала ежемесячная стоимость паркоместа составляла 400 гривен, то сегодня - 4000 гривен. И свободных мест нет, - сообщил мэр столицы. - Мы построили и открыли многоуровневый паркинг возле Зоопарка – на 435 паркомест. В выходные им пользуются около 1000 автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку. Ибо, как увидели на примере Зоопаркинга, спрос на паркоместа превышает предложение. Таким образом мы освободили улицу Зоологическую, где нельзя было проехать из-за припаркованных везде авто, и полосу общественного транспорта на проспекте Победы - где всегда оставляли авто посетители зоопарка. Также, у парков и зон отдыха, которые мы капитально ремонтируем, мы обустраиваем парковки для посетителей», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что по статистике треть автомобилей, которые стоят в пробках - это те, которые ищут паркоместо. Проблему создают машины, хаотично припаркованные в неположенных местах - вдоль дорог, на полосах общественного транспорта, некоторые - даже на второй полосе движения.

«А особенно «талантливые» умудряются залезть на часть тротуара - даже там, где есть сферы или колонки. Припаркованные с нарушением авто не дают нормально проехать другим автомобилям, скорым, спецмашинам экстренных служб. Они мешают пешеходам на переходах и тротуарах, мешают вовремя убирать улицы от грязи и снега. Единственный эффективный метод борьбы с этим - эвакуация автомобилей нарушителей. Городские улицы должны быть удобными для всех. Поэтому мы продолжим эвакуацию авто, грубо нарушающих правила парковки, мешающих движению транспорта и пешеходов», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, на основании чего происходит эвакуация автомобилей с улиц. Это: препятствование движению пешеходов, велосипедов и автомобилей на пешеходных переходах и тротуарах, велодорожкам. На остановках и полосах общественного транспорта, трамвайных путях, на эстакадах, мостах и ​​тоннелях. На перекрестках и выездах из дворов, на зонах дорожных работ.

Также Кличко напомнил, что город начал устанавливать ограничительные полусферы и столбики, чтобы предотвратить парковку на тротуарах и пешеходных зонах. На многих улицах, преимущественно в центре, уже защитили более 80 километров тротуаров. На въездах в пешеходные зоны устанавливают также болард.