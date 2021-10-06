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Украина станет членом Североатлантического альянса, как и Грузия. Правда, это не произойдет в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, сообщает УНИАН.

Столтенберг заверил, что и Украина, и Грузия станут частью Альянса.

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся», - заявил генсек НАТО.

По его словам, членам НАТО необходимо наращивать усилия и сделать еще больше для стран, которые стремятся вступить в Альянс.

«Мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить», - подытожил Столтенберг.

 

 
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