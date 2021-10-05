Еще совсем недавно мы удивлялись масштабам энергетического кризиса в Китае. Смотрели на то, как "мировая фабрика" буквально останавливается из-за роста цен на энергоносители в ситуации отказа от угольной генерации электричества.

Но теперь похожий кризис приходит в Украину. Правда, со своими особенностями, — у нас электроэнергии для потребителей пока хватает, но промышленные предприятия начинают останавливаться из-за высоких цен на природный газ. Как оказалось, многие украинские потребители газа не связаны с поставщиками голубого топлива долгосрочными контрактами. Как результат, им теперь приходится покупать ресурс по биржевым ценам, доходящим до 1100 евро за 1 тыс. куб. м.

Крик души

Председатель совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник на своей странице в Facebook опубликовал настоящий крик души — предчувствие близящейся катастрофы для украинской промышленности. "Украина стоит на пороге кризиса, которой не знала за всю новейшую историю… Если считать виртуальные транзиты, налоги и маржу трейдеров, у промышленного потребителя цена газа будет достигать 39 тыс. грн за 1 тыс куб. м, — пишет он. — Мир страхует себя от колебаний [цены на газ] долгосрочными контрактами, а на биржевом рынке только докупает недостающие объемы. Каждая страна держит цену на газ в тайне. Но все борются за низкие и стабильные цены потому что это — конкурентоспособность экономики".

Далее глава ФРУ указывает, что цена на октябрьский газ в разных странах и для разных потребителей колебалась от 300 до 700 евро. А в Украине — уже 1100 евро. И делает вполне логичный вывод: в таких условиях невозможно построить конкурентоспособную экономику и быть успешными экспортерами.

И это действительно так: многие соседи Украины, зачастую производящие аналогичную продукцию (например, азотные удобрения), получают газ по фиксированным низким ценам. Например, Беларусь покупает у России газ по $128,5 за 1 тыс. куб. м — и хотя самим белорусским предприятиям он обходится примерно в $170 за тысячу кубов, — все равно получается невероятное конкурентное преимущество.

Примерно та же ситуация в Турции, где о фиксированных ценах на газ заботится правительство. Что уж тут говорить про РФ, предприятия которой покупают газ в среднем по $50…

Дмитрий Олейник напоминает: энергоносители, включая газ, лежат в структуре себестоимости каждого товара. В структуре цены азотных удобрений газ — до 70%, в хлебе меньше, но тоже немало. Перерабатывающая промышленность — это мультипликатор рабочих мест и налогов, но при нынешних неадекватных ценах на газ первой "ляжет" именно она.

Это будет означать потерю почти всего экспорта, кроме сырьевого. Продать на внутреннем рынке резко подорожавшую продукцию также не получится. Это будет означать, что заводы остановятся — их работа при таком дорогом газе станет нерентабельной. Люди останутся на улице без работы, перерабатывающий бизнес не сможет платить налоги. Доходы бюджета упадут, зато расходы взлетят… Это как раз и есть экономический мультипликатор, только теперь работающий в обратную сторону — не роста, а падения экономики.

"Вопрос банкротств — вопрос времени. Это я и о бизнесе, и о государстве. Чтобы стать сильнее, нужно понимать глубину проблемы и четкий план действий, скоординированных действий с промышленными потребителями газа, электроэнергии, — пишет Дмитрий Олейник. — Минимум к 1 апреля 2022-го это быстрые антикризисные действия. И трехлетний план, который будет включать два параллельных процесса: тотальное энергосбережение и быстрое наращивание добычи газа и приведение в сознание энергорынка".

Промышленность перед лицом проблем

Структура конечного потребления природного газа в Украине по данным за 2019 г. (более свежих данных нет): бытовой сектор — 51%, промышленность — 20%, трубопроводный транспорт — 11%, прочее — 18%. В промышленности крупнейшими потребителями газа являются черная металлургия (52%), производство стройматериалов (15%), горнодобывающая (10%), химическая (7%), пищевая промышленность (6%), цветная металлургия (5%), машиностроение (4%).

Та украинская промышленность, которая завязана на газ, уже сегодня терпит убытки. (Разве что оценивать их объем пока рано.) А конкуренты довольны. Например, белорусское предприятие "Гродно Азот" — главный региональный конкурент украинских заводов по производству азотных удобрений и промышленного аммиака — уже настраивается на сверхприбыли и готовится обходить экономические санкции через использование криптовалют.

"Стремительный рост цен на природный газ уже заставил остановить работу многие предприятия на Западе. И это при том, что традиционное энергопотребление в Европе контрактуется на большие сроки: от года до нескольких лет, что позволяет закупать энергоресурсы по ценам, существенно ниже розничных, — сказал в комментарии "ДС" СЕО Группы Tolk Владимир Крупко. — До сегодняшнего дня одной из основ экспорта и валютной выручки Украины была продукция черной металлургии, тяжелой и химической промышленности. Сейчас эта энергоемкая продукция становится неконкурентоспособной не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Что — при худшем сценарии — будет означать остановку и разрушение целых отраслей, закрытие производств и увольнение тысяч работников".

Стратегически, конечно, нынешний газовый кризис подтолкнет украинскую промышленность к децентрализации энергопоставок и повышению своей автономности. То есть предприятия будут еще быстрее "обрастать" собственными солнечными панелями, ветряками, мини-ГЭС и биогазовыми станциями. Но в ближайшей перспективе — это очень сильный удар по совершенно здравой идее "давайте не экспортировать сырье, а перерабатывать его в Украине и экспортировать готовый продукт с высокой добавленной стоимостью". Какая тут переработка, если всю ее добавленную стоимость заранее "съела" подскочившая цена на газ?…

Головотяпство со взломом

Возникает логичный вопрос: почему в Украине возникла такая ситуация, что европейские предприятия заключали долгосрочные контракты на поставку газа, а наши — нет?

"Часть предприятий заключила долгосрочные контракты, — это те, у кого были деньги, кто работает стабильно. Например отдельные аграрные холдинги, — большие потребители газа, — преимущественно закупают газ перед началом сезона высоких цен, — сказал в комментарии "ДС" директор компании ExPro Gas&Oil Геннадий Кобаль. — Причина нынешних проблем — затяжной период роста цен на газ. Раньше было просто. У кого были деньги, — те летом покупали газ, а зимой — продавали. А сейчас у нас цены на газ начали расти год назад, и этот рост продолжается. Никто не был к этому готов. Поэтому, вероятно, и не сделали запасов: думали, что летом будет дешевле. В зимний период использовали тот газ, а летом думали закупиться. Но летом снова начался рост, и сейчас газ стал еще дороже".

По словам эксперта, нельзя сказать, что, скажем, европейцы были готовы к росту цен. Химические концерны BASF, производители удобрений, — уже месяц стоят, как только сильно выросла цена на биржах. То же самое относится и к Китаю. Он также оказался не готов к росту потребления и цен одновременно.

"Европейцы также оказались не готовыми к этому. К тому же далеко не весь газ они покупают по долгосрочным контрактам, — говорит директор ExPro Gas&Oil. — Сейчас там фактически единственная категория, которая потребляет газ, и которая может платить по нынешним ценам, — это электрогенерирующие компании в Европе. А у нас вообще, чтобы вы понимали, сейчас газ на генерацию электроэнергии не идет".

По мнению Геннадия Кобаля, высокие цены на газ еще продлятся довольно долгое время, возможно даже до весны. То есть весь зимний сезон будет большой спрос на газ, потому что в Европе по-прежнему стоят пустые хранилища. К тому же есть ажиотажный спрос со стороны Азии, которая претендует на большую часть СПГ, производимого в мире.

Получается, картина не такая однозначная, как описал Дмитрий Олийнык. Выиграли те европейские производители (хотя далеко не все), кто имел долгосрочные контракты, а украинские — в основном надеялись закупиться летом — и не рассчитали риски… То, что в будущем надо диверсифицировать поставки, повышать энергоэффективность и закупаться газом заранее — уже понятно, однако в ближайшее время остается только следить — насколько сильно газовый удар по промышленности скажется на работниках и ценах.