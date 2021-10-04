Первое судебное решение о приговоре за подделку COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

По информации полиции, врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и лишение права деятельности по специальности на один год.

Также за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

«Вакцинация от ковида спасает жизни. Нельзя допустить, чтобы врачи так презирали свое звание и пренебрегали здоровьем украинцев, - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. - Мы продолжаем сотрудничать с Нацполицией и максимально возможно способствуем следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19».

На прошлой неделе Минздрав направил представление к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.