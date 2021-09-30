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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что они с главой РФ Владимиром Путиным «достаточно умны» для создания союза, который будет прочнее «унитарного образования», сообщает УП.

«Мы с Путиным, и руководство Беларуси и России в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», – отметил он.

При этом Лукашенко отрицает, что Россия таким образом поглотит Беларусь, и называет это «выдумкой коллективного Запада».

Он сообщил также, что Беларусь давно является «форпостом союзного государства» с Россией, и в стране на западном направлении создана единая с РФ армия, основой которой являются беларусские военные.

«И в случае конфликта нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать», - заявил Лукшенко.

 
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