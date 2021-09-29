Соединенные Штаты включили Хорватию в свою безвизовую программу, которая позволяет гражданам Хорватии находиться в США без визы до 90 дней.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters, об этом 28 сентября заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

«Сегодняшнее включение Хорватии как нового участника безвизовой программы - это важное признание общих экономических и интересов безопасности наших стран», - отметил Майоркас.

Отмечается, что не позднее 1 декабря 2021 года должна быть обновлена ​​Электронная система разрешения на путешествия (ESTA) и после этого граждане Хорватии смогут подавать заявки на визит в страну с туристической целью или по делам продолжительностью до 90 дней, не получая для этого визу, сообщает посольство США в Хорватии.

Хорватия стала 40-й страной-участницей безвизовой программы (Visa Waiver Program). Для присоединения к ней страна должна соответствовать ряду критериев контртеррористической безопасности, защиты документов и управления границами. Среди требований - показатель отказа в выдаче виз США гражданам (не связанных с иммиграцией) меньше 3%, выдача хорошо защищенных документов и тесное сотрудничество с правоохранительными и контртеррористическими структурами США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально выдвинул Хорватию в программу VWP в начале августа, а посольство США в феврале заявлял, что Хорватия выполнила требование по уровню отказов в выдаче виз ниже 3%.

После присоединения Хорватии к программе безвизового режима граждане только трех стран-членов ЕС (Болгарии, Румынии и Кипра) должны будут подавать документы на визы для поездок в США.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил в августе, что присоединение Хорватии к VWP также важно для попытки страны присоединиться к Шенгенской зоне.