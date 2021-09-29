YouTube заблокировал без права на восстановление аккаунты двух немецкоязычных проектов российской пропагандистской RT, RT DE и Der Fehlende Part, в связи с чем российский МИД пригрозил симметричными мерами в отношении немецких СМИ в России.

Об этом сообщает «Европейская правда».

28 сентября стало известно, что на платформе YouTube были заблокированы два немецкоязычных проекта RT. Видеохостинг пояснил, что каналы нарушили его политику о дезинформации относительно коронавируса.

«В YouTube всегда были четкие указания, которые определяют, что разрешено на платформе», - цитирует агентство Reuters представителя медиаплатформы.

Сначала немецкоязычный канал RT DE получил предупреждение из-за загрузки контента, который нарушает политику YouTube о дезинформации относительно COVID-19. Это привело к приостановке прав на размещение контента на платформе на неделю.

После этого российский вещатель пытался использовать канал Der Fehlende Part, чтобы обойти запрет на загрузку. В результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокирование каналов «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Она сказала, что ожидает от российских властей неотложного запрета в России Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF.

Российский МИД назвал блокирование «беспрецедентной информационной агрессией» со стороны YouTube, которая была осуществлена ​​»при очевидном попустительстве, а то и по настоянию немецкой стороны».

По мнению российского министерства, блокирование каналов является «очевидным проявлением цензуры и подавлением свободы выражения мнений».

«Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомерные действия в отношении медиапроекта, который занимает четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории» Новости и политика «, хостинг «Ютюб» пошел при гласной и негласной поддержке немецкой власти и местных СМИ, которые без стыда и практически открыто подвергали корреспондентов российских вещателей многолетней травле», - заявило российское министерство.

МИД РФ считает «не только уместным, но и необходимым» принять симметричные меры в отношении немецких СМИ в России, которые были «неоднократно уличены в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны».

Министерство обратится к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии мер в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ.