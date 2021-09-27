Непризнание ПЦУ - это вопрос совести и канонов Церкви.

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Об этом митрополит Лимассольский Кипрской Православной Церкви Афанасий рассказал в интервью изданию «Φ», сообщает «Ромфея».

Митрополит Афанасий сказал, что не согласен с предстоятелем Кипрской Церкви архиепископом Хризостомом, признавшим Епифания Думенко в качестве канонического предстоятеля Православной Церкви в Украине, потому что это «признание» произошло без уведомления и без согласия Священного Синода.

Архиерей считает, что Священные Каноны Церкви не позволяют ему признать Думенко в качестве предстоятеля Православной Церкви в Украине.

Владыка подчеркнул, что его позиция не диктуется личными предпочтениями, так как он не знаком ни с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, ни с Думенко.

«Это был вопрос совести, вопрос соблюдения священных канонов Церкви», – отметил митрополит Афанасий.