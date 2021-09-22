В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря за неизменную поддержку Украины со стороны НАТО, отметив важность участия представителя Альянса в саммите Крымской платформы в августе этого года в Киеве.

Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в России.

Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», - сказал Зеленский.

Он сообщил Столтенбергу о ходе выполнения нашей страной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО. Он выразил надежду, что страны-члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и «маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Было обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действий с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.