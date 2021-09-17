56% граждан Украины сейчас поддерживают экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, передает Укринформ.
Так, в общем 56% опрошенных украинцев выразили одобрительное отношение к евроинтеграции Украины. По сравнению с прошлым годом количество людей, которые поддерживают такой курс государства, увеличилось на 4% (2020 год - 52%).
Кроме этого, 51% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. В прошлом году этот показатель составлял 49%.
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