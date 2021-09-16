Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали «альтернативную реальность» в соцсетях, в том числе в украинском сегменте.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации «липовых» профилей в соцсетях.

По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.

«Армия ботов» распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки, 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.