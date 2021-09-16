Киберспециалисты Службы безопасности Украины во время спецоперации в Хмельницкой области нейтрализовали мощную наркогруппировку, которая ежемесячно сбывала в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропных на миллионы гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Для реализации «товара» участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Telegram. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи.

Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Они получали наркотики через систему так называемых «закладок».

Расчет за «товар» осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем.

Установлено, что организовали наркобизнеса несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружена подготовленная к сбыту партия наркотиков на более 1,5 млн грн, оружие и более 400 патронов, средства связи и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, деньги, вероятно полученные преступным путем.

Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.