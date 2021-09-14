Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области, сообщает пресс-центр СБУ.
Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, которое граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.
Спецназовцы изъяли из тайника:
2 реактивных противотанковых граната РПГ-26;
8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);
2 магазина к АК-74;
170 патронов калибра 5,45 и 7,62.
Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз.
Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству схрона и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
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