США выполнят свои обязательства перед Украиной в сфере безопасности в случае агрессии России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает LIGA.net.

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик сказал, что только что вернулся из Украины, скоро поедет в Тайвань – и люди там напуганы до смерти. Он спросил, будут ли США безоговорочно и беззастенчиво делать все, чтобы защитить Украину в случае агрессии России, а Тайвань – при агрессии Китая.

«Конечно, мы будем выполнять свои обязательства перед обеими странами», – ответил Блинкен.

Фитцпатрик задал уточняющий вопрос: США сделают все, что необходимо, чтобы защитить их?

«Мы будем выполнять свои обязательства по закону об отношениях с Тайванем и обязательства, которые у нас есть перед Украиной – обязательства, которые президент Зеленский обсуждал неделю или две назад», – сказал глава Госдепа.