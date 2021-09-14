Свыше 2 тысяч сотрудников сети «БРСМ-Нафта» и компаний, которые поставляют ей нефтепродукты, вышли на акцию протеста с просьбой остановить произвол фискальной службы Вадима Мельника в отношении легального бизнеса. Акция проходила 13 сентября у зданий Кабмин и Офиса президента.

Как сообщают участники, уже 3 недели следователи ГФС блокируют АЗС и нефтебазы. 27 августа они получили решение Святошинского суда и теперь устраивают обыски, накладывают аресты на имущество и топливо. Бизнес, который исправно платит налоги и дает работу 4,7 тысячам людей остановлен.

Адвокат Виталий Маковий сообщил о многочисленных нарушениях при проведении следствия. Следователи искусственно затягивают процесс, чтобы нанести БРСМ и ее партнерам максимальный финансовый ущерб: за 3 недели они так и не закончили обыски и не взяли пробы топлива. «Они осматривали личные вещи сотрудников, пытались посмотреть информацию с их компьютеров, на что суд не давал разрешения. Они приехали с подготовленными понятыми, у которых даже паспортов с собой не оказалось. Фактически на объекты повышенной опасности завозят людей, личности которых невозможно установить», — заявил Виталий Маковий.

Топ-менеджер БРСМ Александр Мельничук указывает: параллельно с произволом фискалов продолжается медиа-атака на компанию. Ее заказчик — сеть ОККО: ГФС «отрабатывает заказ» в силовом поле, а в информационном действует медиа-вымогатель Сергей Куюн, который распространяет фейки о БРСМ. «По информации, которую мы получаем из СМИ, заказчик атаки — ОККО Виталия Антонова. Курирует эту работу Юрий Кучабский — вице-президент корпорации «Галнафтогаз». Они договорились с Мельником создать нашему бизнесу проблемы», — заявил Александр Мельничук.

Участники акции призвали президента Зеленского, главу Офиса президента Ермака, руководство Кабинета министров вмешаться в ситуацию и остановить давление ГФС на законный бизнес.

Напомним, ранее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как Сергей Куюн предлагал Александру Мельничуку заключить сделку: он остановит атаки в медиа, если БРСМ согласится платить ему 15 тыс. долларов в месяц. На пленках Куюн косвенно подтвердил, что работает на ОККО. Цель атаки — уничтожить репутацию БРСМ. «Вы раздражитель, который всех зае*ал уже. Потому что развиваетесь быстрее всех и бл* продаете больше всех», — говорил Куюн.