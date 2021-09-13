У мережі з’явився матеріал з фактичними даними про те, що лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя у 2014-2015 роках збирав гроші як патріотично налаштований волонтер, але значну їх частину витрачав на власні потреби.

У матеріалі «Три таємниці волонтерства фронтмена Тараса Тополі» наводяться виписки з банківського рахунку, створеного як волонтерський для збору коштів. Судячи з наведених даних, значна частина отриманих від громадян пожертвувань була переказана на особисту банківську картку Тополі:

«Якщо ж підсумовувати загалом бухгалтерію «Евакуації Крим» по карточці фронтмена групи «Антитіла», то згідно банківських операцій всього благодійних внесків на волонтерську картку Т. Тополі було отримано 3 367 369 грн. З цієї суми щось пішло за призначенням учасникам АТО (зокрема, близько 90 000 грн було переведено у Фонд допомоги учасникам АТО, близько 500 000 грн перераховано окремими переказами на картки окремих фізичних осіб, можливо, у вигляді адресної допомоги), однак 1 692 000 грн було переведено на особисту картку рок-співака.»

Також у матеріалі вказано, що Тополя із Вусиком створили підприємство «Січ Україна», на якому налаштували виробництво джгутів для спинення кровотечі. А свою продукцію вони монопольно постачали підприємству «Київгума», яке комплектувало аптечки для військових. Звичайно, на комерційній основі.

Статки, отримані від продажу джгутів керівник підприємства Олександр Гадомський перераховував Тополі і Вусику.

Назвати цю комерцію волонтерством неможливо.

Вже після фінансових операцій, описаних у матеріалі, Тополя придбав квартири площею 111,1 квадратних метрів у Києві. А вже зовсім недавно вони з Вусиком стали власниками непоганого «активу» - ресторанного закладу.

Звичайно, самі «герої» матеріалу будуть активно спростовувати всі наведені у матеріалі факти. Але існування ТОВ «Антитіла Ресто» із основним видом діяльності 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування» спростувати вже неможливо. Як і факт придбання коштовної квартири.