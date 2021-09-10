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В украинском обществе хватает разного рода маргиналов и неадекватных фриков. Причем, многие из них пытаются вести публичную активность - заводят ютуб-каналы и страницы в соцсетях, где выплескивают в просторы Сети все свои больные фантазии.

Один из ярких представителей этой когорты – человек-фейк Константин Бедовой (кличка Костя Калоша).

Весь его жизненный путь – это история деградации мелкой «криминальной шестерки», наркоторговца и сутенера в неадекватного наркомана, садиста-импотента и украинофоба.

Начало «карьеры»

В лихие 90-е Константин Бедовой орудовал в Киеве – служил «криминальной шестеркой» в ОПГ Виктора Рыбалко. До реального бандита он так и не дорос – ему поручали лишь мелкие дела – рэкетировать рынки, «крышевать» проституток и торговать наркотой. Тогда он и получил кличку Костя Калоша.

Именно в те годы Бедовой пристрастился к тяжелым наркотикам. Избежать тюрьмы ему помогло сотрудничество с правоохранителями – Калоша много лет «стучал» на своих подельников. Дождавшись подходящего момента, украл часть кассы и сбежал в Израиль, где долгое время отсиживался.

По данным СМИ, в 33 года Бедовой, переборщив с тяжелой наркотой, чуть не умер. С того света его вытянули израильские врачи.

Вернулся в Украину Калоша только после того, как в 2005 году был убит его бывший босс «Рыбка». Как писали тогда СМИ со ссылкой на правоохранителей, именно Бедовой был причастен к ликвидации этого криминального авторитета.

После возвращения в Киев Калоша, благодаря оставшимся связям в криминальных кругах, заручился поддержкой Партии регионов и под этой «крышей» развернул бурную преступную деятельность.

Своей штаб-квартирой он сделал ночной клуб «Заир» в Ирпене. Там процветала наркоторговля и проституция. Особым садистским развлечением Калоши было подсаживать на наркоту молодежь. Первые дозы молодым парням и девушкам предлагали бесплатно, а уж когда они «втягивались», Бедовой брал несчастных в свой оборот. Девушек заставляли заниматься проституцией, многих продавали в бордели за рубеж. Парней отправляли на грязную работу в ОПГ. Это был «криминальный расцвет», садиста и наркома Калоши.

Но времена изменились, регионалы разбежались, подпольные бизнеса Бедовому пришлось свернуть. Он и сейчас приторговывает наркотой и промышляет сутенерством, но масштабы уже не те.

Прогрессирующая деградация

Тяжелые наркотики сильно подорвали не только психическое, но и мужское здоровье Кости Калоши.

То он кричит на всех углах, что является образцовым семьянином, то на камеру признается, что часто пользовался услугами проституток.

«Проституток я покупал регулярно, системно. И честно за них платил», - говорит Калоша на камеру.

Впрочем, люди из окружения Калоши говорят, что он давно ничего не может в постели, да и собственно никогда толком ничего не мог. А все эти вызовы проституток – лишь показуха, чтобы скрыть правду об импотенции. Зверея от своего полового бессилия, Бедовой-садист издевается над бедными девушками, которые попадают к нему в спальню.

Не так давно в своих извращениях Бедовой дошел до того, что организовал свингер-вечеринку, на которую пригласил негра. На этой встрече, судя по всему, ему досталась роль либо куколда, либо официанта - раз не способен доставлять сексуальное удовольствие, так пусть хоть напитки приносит.

Журналисты, которые пересекаются с Бедовым, отмечают, что с каждым днем он становится все более неадекватным и агрессивным.

Это далеко не все скандальные факты из биографии «криминальной шестерки», наркомана и импотента-садиста Бедового.

В следующем материале мы расскажем об антиукраинской деятельности шута-сепаратиста Кости Калоши.
ForUm

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